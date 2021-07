Tufte avslørte NM-planar etter OL-farvel

sport

– Eg skal ro «firar utan» for klubben og båten eg starta karrieren min med Ole Christian, Vidar og Geir og Bjørn Inge som trenar, sa Tufte til NTB på spørsmål om når han skal setje seg i ein båt neste gong.

Tufte rodde saman med Ole Christian Nord Pettersen, Vidar Dyblie og Geir Dyblie som juniorar og tok mellom anna 6.-plass i junior-VM i 1994. Bjørn Inge Pettersen har trena Tufte i ei årrekkje.

Tufte opplyste at dei stiller opp saman i NM. Det skjer på Årungen rostadion 11. og 12. september, og at det truleg blir det siste, men:

– Han seier han skal ro under 6 minutt på romaskin når han er 50. Det er eit veddemål. Eg reknar med han stiller opp i NM då og i alle fall, sa lagkamerat Martin Helseth.

Førre gong vart det 5,53 på romaskin, opplyste den 45 år gamle bonden frå Nykirke som har rodd sine siste tak i eit OL. Det vart til saman sju av dei. Over dei 25 åra vart det to OL-gull i singlesculler og to sølv i dobbeltsculler.

(©NPK)