Sykling: Aalerud nummer 20 på tempoen då van Vleuten utklassa alle

Aalerud hadde startnummer 18 og fullførte den 22,1 kilometer lange løypa på 34 minutt, 33 sekund og 38 hundredelar. Det var godt nok til ein 20.-plass. Opp til topp ti var det i underkant av to minutt. Totalt 25 syklistar stilte til start.

Nederlandske van Vleuten var i ein klasse for seg sjølv og tok eit overlegent gull. Dermed fekk ho revansj for sølvmedaljen på fellesstarten søndag. Då fekk ho mest merksemd for det som skjedde etter rittet, for nederlendaren trudde ho hadde vunne OL-gull. Problemet var berre at Anna Kiesenhofer frå Austerrike allereie hadde vore i mål i over eitt minutt.

38-åringen var heile 56 sekund føre sølvmedaljevinnar Marlen Reusser frå Sveits og vel minuttet føre Anna van der Breggen, som tok bronse. Van Vleuten var fire minutt og 19 sekund framfor Aalerud i mål.

