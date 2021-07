Rosenborg sikra seg talentfull 20-åring

sport

Rosenborg melde onsdag om overgangen på YouTube-kanalen sin. Holm kjem frå Vitoria Guimarães på øvste nivå i Portugal, der han spelte 16 seriekampar førre sesong.

Den unge spissen er son av den tidlegare Brann-, Start- og Strømsgodset-spelaren David Nielsen. Han spelte ungdomsfotball i Løv-Ham, Fyllingsdalen og Godset før han flytta til Tyskland og RB Leipzig i 2017.

– Eg har fått med meg mykje bra erfaring, og no er eg klar for å spele for Rosenborg, seier Holm.

Han har representert Noreg på alle landslagsnivå frå G15 til U21.

Overgangen gjekk i boks dagen etter at Rosenborg kunngjorde at klubben har henta heim den trønderske midtbanespelaren Olaus Skarsem frå Kristiansund.

(©NPK)