Mol og Sørum tapte gruppefinalen i strake sett: – Frustrerande!

Kampen i Shiokaze Park i Tokyo enda til slutt 21-19, 21–19 i favør Konstantin Semenov og Ilja Lesjukov.

Dermed vann den russiske duoen gruppe A, medan Mol og Sørum måtte ta til takke med 2.-plassen. Det kan gjere vegen til ein eventuell finale vanskelegare for dei toppseeda nordmennene.

Kampen var som ein rein gruppefinale å rekne fordi begge duoane hadde vunne dei to tidlegare kampane sine.

Det kan ende med brasiliansk motstandar anten søndag eller måndag.

– Det er frustrerande ikkje å spele opp mot vårt beste. Vi gjer for mange uprovoserte feil på rad slik at dei kjem seg inn i kampen. Vi vart heile vegen liggjande bak, og det var akkurat ikkje nok, sa Mol til den skrivande delen av norsk presse.

Mol og Sørum var klar på at dei helst skulle ha vunne.

– Viss det var éin kamp vi kunne tape, så var det denne. Det er greitt. Men vi hatar å tape, og vi skulle helst ha vunne. Det er fordel for russarane at dei møter eit trearlag i åttedelsfinalen. Det er ein fordel vi helst ville ha hatt sjølve, sa Mol.

God start

Noreg fekk ein god start på oppgjeret og var raskt oppe i ei 5-1-leiing i første sett. Russarane svarte raskt, og laga var like langt på stillinga 7–7. Deretter tok russarane grep om settet og leidde både med eitt, to og tre poeng. Til slutt enda settet 21–19 til Semenov/Lesjukov.

I andre sett vart det tungt frå start for dei norske gullhåpa. Russarane fekk raskt ei god leiing, og sjølv om nordmennene aldri gav opp, heldt ROC-duoen unna til 21–19 i settet.

– Vi hadde analysert Noreg, og vi prøvde eit nytt system for at Mol ikkje skulle få til blokka si. Vi overraska trenaren vår på bursdagen hans. Vi kom til Tokyo for å ta medalje, seier Semenov til NTB etter oppgjeret.

Dermed skjedde det motsette av det som har skjedd dei førre gongene laga har møttest i sanden. I alle dei tre oppgjera var det nemleg nordmennene som vann i strake sett.

Nordmennene trudde ikkje på analysepratet til russarane.

– Vi tapte fordi at vi ikkje spelte på vårt beste. Eg var ofte for sein. Det kosta for mange krefter for meg i «sideout», og det kostar mange krefter når dei serva mykje mot meg, sa Mol.

OL-debut

Nordmennene starta OL-debuten med siger i opningskampen mot australiarane Christopher McHugh og Damien Schumann laurdag. Duoen trong derimot eit avgjerande sett for å sikre sigeren, og kampen vart ingen leik for Mol og Sørum.

Heller ikkje i andre kamp mot spanske Pablo Herrera og Adrián Gavira storspelte nordmennene, som likevel vann i strake sett.

Dermed var det venta at kampen mot russarane ville bli tøff. Dei hadde nemleg vunne alle sett mot både australiarar og spanjolar, og med 2–0 òg mot norsk motstand er dei sluttspelklare med siger i seks av seks sett.

– Alle laga som er vidare, kan vinne OL-gull. Det er berre gode lag igjen, og vi må berre ta éin kamp om gongen, sa Sørum.

