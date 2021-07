Hynne kvitt ankelskaden: – Hemmar meg ikkje

sport

Den har ho ikkje snakka mykje om hittil i sesongen, men på spørsmål frå NRK måtte ho til pers.

Ho måtte innrømme at skaden plaga henne i starten av sesongen.

Hynne sleit med å få opp tempoet i dei første løpa, og det var først i Diamond League-stemnet i Stockholm 4. juli at ho kom seg under to minutt. I fjor sette ho norsk rekord på 1.58,10 og var heilt i verdstoppen.

– Det eg kan seie er at det er heilt uproblematisk. Det er ingenting som har hemma meg i dei siste vekene. Eg er smertefri, og ting er som dei skal. Vi held fram med å gjere tiltak for å halde oppe status, sa Hynne under seansen i deltakarlandsbyen.

Trenaren Erik Sakshaug la til:

– Denne ankelskaden var eit lite skjer i sjøen. Det forseinka heile formutviklinga, men vi veit Hedda kjem i form utover. Det har gått veldig fint etter Stockholm, sa Sakshaug.

Hedda Hynnes mål er å ta seg til finalen i OL. Det treng ikkje å bli lett. Over 40 løparar har sprunge fortare enn hennar årsbeste 1.59,82 denne sesongen.

(©NPK)