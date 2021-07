Fotball: Tyskland og Frankrike ute av OL

sport

Onsdag vart det avgjort kven som går vidare frå gruppespelet til herrane i fotballturneringa i Tokyo-OL. Det vart ein dramatisk affære der fotballstormaktene Tyskland, Argentina og Frankrike alle rauk ut av turneringa.

Gullkandidatane Spania og Brasil tok seg kontrollert vidare.

Regjerande OL-meister Brasil avslutta dei innleiande kampane med 3–1 over Saudi-Arabia. Det var nok til ein grei gruppesiger.

Kampen om den siste avansements-billetten i gruppe D stod mellom Tyskland og Elfenbeinskysten. Tyskarane var avhengige av tre poeng mot laget frå vestkysten av Afrika, men det makta dei ikkje. Kampen enda 1-1, noko som var godt nok for ivorianarane.

Kalassiger

Gruppefavoritt Sør-Korea feia Honduras av banen i den siste kampen i gruppe B og vann heile 6–0. Det heldt til førsteplass i gruppa.

New Zealand og Romania hadde begge moglegheit til å gå vidare før det siste og avgjerande oppgjeret. Kampen enda 0-0, noko som sende overraskingslaget New Zealand til kvartfinale på betre målforskjell.

Spania er rekna som kanskje den største gullfavoritten under årets sommarleikar i Tokyo. Onsdag var det duka for gigantduell mot Argentina. Oppgjeret enda 1-1, noko som heldt til gruppesiger for spanjolane, medan det var takk og farvel til Argentina – som vart nummer tre i gruppa.

I den andre kampen i gruppa, trong Egypt tre poeng mot Australia for å ta seg vidare. Afrikanarane gjorde ingen feil og vann enkelt 2–0.

Heimenasjonen utan tap

Japan vann alle kampane sine i gruppespelet og innkasserte gruppesiger med full pott. Vertsnasjonen slo Frankrike heile 4–0 onsdag.

I kvartfinalen ventar New Zealand, der Japan er favoritt til å ta seg vidare til ein semifinale.

Mexico hadde òg få problem med å ta seg vidare. 3–0 siger over Sør-Afrika var meir enn godt nok til å sikre vidare spel i OL-turneringa.

Slik blir kvartfinalane spelte laurdag:

Spania – Elfenbeinskysten, Japan – New Zealand, Brasil – Egypt, Sør-Korea – Mexico.

(©NPK)