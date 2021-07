Viktor Hovland i praktlag før OL-starten: – Kan bli moro på søndag

sport

Dei to nordmennene trena mellom anna på puttar og nærspel på Kasumigaseki Country Club før pressekonferansen med dei to starta tysdag ettermiddag lokal tid.

Golfbanen ligg ein stor time unna sentrum i Tokyo med taxi. Med buss blir det endå litt lenger.

Fem TV-kamera følgde pressekonferansen, og til og med eit par utanlandske journalistar var møtte opp saman med norsk presse.

Nøkternt sett er det nok ingen tvil om at Viktor Hovland er det største namnet i OL frå Noreg sett med internasjonale auge.

Hovland var aldri tvil om at han ville stille opp for Noreg.

– Vi er oppvaksne med mange norske gode vinterolympiarar, men det har ikkje vore så mange vinnarar i sommar-OL. Vi skal prøve å endre på det, sa Hovland på pressekonferansen.

Til no har golfarane budd på eige hotell 15 minutt unna banen, men dei skal inn i OL-landsbyen etter kvart

Kjent lenge

Kristian Krogh Johannessen kom inn i turneringa via ranking og godt spel på challengetouren.

Han seier at han har kjent Viktor Hovland lenge. Det første møtet mellom dei to var legendarisk.

– Eg har kjent Viktor sidan eg var 13-14 år. Han kom opp som ein «feit» liten unge og starta å spele riktig bra. Vi har hatt det veldig moro i mange år saman, sa Johannessen.

Tonen mellom dei to er tøff og uhøgtideleg.

– Det spelar ikkje noka rolle kvar du søv om du spelar så dårleg, var det første han sa til meg, lo Hovland.

– Det er slik sjargongen mellom oss er. Vi har det moro saman, og sjølv om det kan høyrast tøft ut, så handlar mykje om humor då, sa Krogh Johannessen.

Større

Hovland håpar å spele om sigeren i Japan.

– Å vinne ein Major er nok større for meg personleg og mange andre, men det er ikkje sikkert at nordmennene er samde. Mange i Noreg ville nok bli meir glade for ein OL-medalje. OL er noko nytt, men mange av dei beste i verda er med, og berre det å vere ein olympisk utøvar er stort. sa Hovland.

Han fortel at alt har gått veldig fort for han.

– For berre to år sidan var eg framleis amatør og spelte collegegolf. Eg hadde eit mål om å spele Major-turneringar og OL. Det har berre gått to år, og forhåpentleg kan eg halde fram med å pushe grenser.

Hovland trur konkurransen blir beintøff.

– Det er mange bra spelarar med, og det er nok mange konkurrentar som ønskjer å gjere det bra. Men eg følte at eg byrja å spele bra i British Open sist veke, og eg føler at forma byrjar å komme. Gjer eg mykje av det eg har gjort i det siste, så kan det bli moro søndag.

Hovland er rangert som nummer 11 i verda, Krogh Johannessen som nummer 297.

(©NPK)