Solskjærs United samde med Real Madrid om Raphaël Varane-overgang

United skriv på nettsidene sine at spelaren må gjennom ein medisinsk test, og at ein kontrakt for Varane må på plass før signeringa er i boks.

Sidan debuten for Real Madrid i 2011 har Varane spelt 360 kampar for hovudstadslaget frå Spania. Med seg på vegen har han vunne tre ligatitlar og fire Champions League-pokalar for klubblaget, i tillegg til VM-sigeren med Frankrike i 2018.

No tyder alt på at franskmannen satsar på å vinne titlar med eit hardtsatsande Manchester United, som tidlegare i sommar sikra seg Jadon Sancho for nesten 900 millionar norske kroner.

Kontrakten til Varane med Real Madrid ville gått ut neste sommar, men Manchester United må ut med i overkant av 450 millionar kroner for å hente Varane frå La Liga, ifølgje fleire medium.

Real Madrid står dermed utan midtstopparduoen som herja for dei det siste tiåret. Kontrakten til Sergio Ramos gjekk ut i sommar og spanjolen signerte i juli for PSG.

