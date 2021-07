Sancho-erstattar trena med Dortmund – formalitetar unna overgang til klubben til Haaland

sport

– PSV Eindhoven har gitt løyve til at Donyell Malen kan trene med Dortmund. Det er framleis detaljar som står att mellom spelaren og PSV, men etterpå kan overgangen bli offisielt stadfesta, skriv Dortmund på Twitter.

Dermed tyder alt på at Malen blir erstattaren til Jadon Sancho i Dortmund og blir lagkamerat med Erling Braut Haaland.

Malen viste seg fram no i sommar-EM for Nederland, der han stod for to målgivande pasningar i gruppespelet. Når Noreg møter Nederland i VM-kvalifiseringa 1. september på Ullevaal, kan Malen stå på motsett banehalvdel av Haaland.

Samtidig kan dei to fort bli å sjå saman for Dortmund kommande sesong.

Haaland har vorte rykta til dei største klubbane i Europa, men førebels tyder mykje på at Dortmund beheld nordmannen.

