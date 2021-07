Medium: Rooney skadde eigen spelar på trening

sport

Fleire britiske medium, blant dei The Telegraph og Sky Sports, rapporterer at Derby-manageren og Manchester United-legenda Rooney skadde midtbanespelaren Jason Knight under ei treningsøkt.

Rooney skal ha gått inn i ein såkalla «50/50-takling» og skadd Knights ankel. Derby-spelaren er ute av spel i to–tre månader.

– Jason Knight er dessverre ute i åtte til tolv veker med ein ankelskade. Det er sjølvsagt eit tap for oss. «Knighty» er ein stor spelar for oss, og forhåpentleg kjem han tilbake så fort som mogleg, seier Rooney sjølv til nettstaden til Derby, utan å nemne at han sjølv, etter seiande, var involvert i duellen.

Med skaden til Knight står Derby med åtte friske spelarar på proffkontrakt idet det står att elleve dagar til seriestarten i meisterskapsserien (nivå to) heime mot Huddersfield.

Derby har i lengre tid vore underlagd kjøpenekt som følgje av regelbrot, men dei har nyleg fått løyve til å hente spelarar som ikkje er under kontrakt ein annan stad, på eittårskontraktar.

I treningskampane i sommar har Rooney nytta seg av fleire kontraktslause spelarar som kan vere aktuelle for klubben. Blant dei er stopparveteranen Phil Jagielka, den tidlegare Manchester United-junioren Ravel Morrison og den tidlegare Liverpool-forsvararen Andre Wisdom, skriv VG.

Rooney har avvist at han kjem til å forlate stillinga si, men har åtvara om at fleire forsterkningar må på plass for at han skal kunne stille lag i den kommande sesongen.

