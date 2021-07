Larsen tok skulda etter lagmiss i luftrifle: – Kviler på meg at vi ikkje gjekk vidare

sport

Det var stilt store forventningar, særleg til kjærasteparet Duestad/Larsen, etter at dei gjorde det sterkt i luftrifle individuelt, men Larsen feila i kvalifiseringa. Han greidde berre 310,5 poeng på dei tre tiskotseriane sine, medan Duestad fekk sterke 316,3.

– Jeanette skaut kjempebra og leverte individuelt. Eg hadde ein litt tyngre dag, og då går skota ut i staden for inn. Det kviler på meg at vi ikkje er i semifinalen, og det er litt tungt, sa Larsen til NTB og andre norske medium.

Begge dei norske para oppnådde 626,8 poeng i kvalifiseringa. Det heldt berre til 9.- og 10.-plass. Dei åtte beste para tok seg vidare til neste kvalifiseringsrunde.

Ungarn kneip den siste plassen neste runde med 627,9 poeng, så dei norske var 1,1 poeng unna. Med normal skyting frå Larsen ville det gått greitt.

Sjølvtillit

– Det er sjølvsagt litt kjipt at vi vart slått ut, men sånn er det, sa Duestad, som ikkje umiddelbart kunne seie om ho har skote betre i luftrifle.

– Det er eit godt spørsmål. Eg heldt nivået eg hadde i den individuelle konkurransen (vann kvalifiseringa og enda på 4.-plass). Eg fekk det til å flyte bra og drog med meg mykje sjølvtillit. Då er det lettare å prestere, sa ho.

Det starta greitt for Larsen, som fekk 104,7 i den første serien sin. Så vart det 103,6 i den neste og svake 102,2 i den siste. Duestad leverte seriar på 104,4, 106,3 og 105,6 poeng.

– Eg er ekstremt imponert over Jeanette, sa Henrik Larsen.

Nye sjansar

Stene fekk 312,7 poeng, Hegg 314,1. Dei enda på 9.-plass blant dei 29 laga, Duestad/Larsen på 10.-plass.

Best i kvalifiseringa var kinesiske Yang Qian/Yang Haoran med 633,2 poeng. Dei gav seg ikkje før dei hadde vunne finalen.

Åtte lag gjekk vidare frå første kvalifiseringsomgang. Frå den neste gjekk dei to beste laga til finale, dei to neste til bronseduell. Kina var best igjen og tok seg til finale mot USA, som vart vunne 17-13.

Dei norske måtte nøye seg med å vere tilskodarar, men no startar oppladinga til rifle heilmatch, der det blir skote på 50 meters hald. Kvinnene skal i aksjon laurdag, mennene måndag.

