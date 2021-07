Gresk OL-programleiar sparka for rasisme

sport

Det er den nasjonale rikskringkastaren sjølv som opplyser om sparkinga, skriv nyheitsbyrået DPA.

Dimosthenis Karmoiris dekte sørkoreanar Jeoung Young-siks bordtennissiger over greske Panagiotis Gionis. Programleiar uttalte at han «ikkje forstår korleis desse menneska kan halde auge med ballen fram og tilbake med dei smale auga».

Kommentaren vart møtt med umiddelbare reaksjonar i sosiale medium. Nokre timar seinare stadfesta statskanalen at Karmoiris er sparka, og dei uttalte at rasistiske kommentarar ikkje vil bli tolererte.

Den greske programleiaren var allereie i hardt vêr, etter at han måndag sa at den greske skyttaren Anna Korakaki hadde «tabba seg ut» under leikane i Tokyo. Korakaki vart nummer seks under øvinga 10 meter luftpistol.

(©NPK)