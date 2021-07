Van Dijk kan vere tilbake på banen denne veka

sport

Det uttaler Klopp til Liverpools nettstad. Van Dijk har vore ute med skade sidan oktober i fjor, men no ser situasjonen omsider lys ut.

– Han ser veldig bra ut på trening, og kanskje kan vi bruke han. Men eg må ha nokre siste samtalar. Han ser klar ut, og vi får sjå, seier manageren før treningskampen på torsdag mot Hertha Berlin i Innsbruck.

– Om du vurderer kampane no som ein del av rehabiliteringa, gir det meining (å bruke van Dijk). Eg håpar det er moglegheit for at Virgil kan spele nokre få minutt.

Van Dijk rauk korsbandet då han vart takla av Everton-målvakt Jordan Pickford i ein Premier League-kamp 17. oktober. Det bidrog sterkt til at tittelforsvarar Liverpool enda på ein noko skuffande 3.-plass sist sesong.

