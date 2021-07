Ungdommen herjar i OL – framleis håp om historisk gullvinnar

sport

Sigerspallen etter rullebrettkonkurransen for kvinner måndag var som ein draum for IOC. Street-konkurransen vart vunne av 13-åringen Momiji Nishiya frå Japan, framfor brasilianaren Raysaa Leal og 16-åringen Funa Nakayama.

Leal er òg 13, men yngre enn Nishiya, og ville ha vore den yngste OL-vinnaren i historia med dei 13 åra sine og 203 dagar. Den æra er det stuparen Marjorie Gestring som har. Ho tok gull i 1936 då ho var 13 år og 268 dagar.

Det er framleis håp om at IOC kan få draumen om ein historisk ung gullvinnar oppfylt i dette OL. Det kan det bli ein annan skateboarder som sørgjer for, når Japans Kokona Hiraki (12 år og 343 dagar) og Storbritannias Sky Brown (13 år og 28 dagar) skal i aksjon i park-øvinga.

Tenårings-rush

Men også i andre idrettsgreiner enn rullebrett har tenåringane herja så langt i OL.

17-åringen Kim Je-deok har teke to gull i bogeskyting. Då 17-åringen sikra Sør-Korea gullet i lagkonkurransen måndag, vart ungguten hylla.

– Dagens helt. Kvar gong vi hadde problem, skaut han ein innertiar, sa 39-åringen Oh Jin-hyek, som kunne ha vore far til lagkameraten. Kim sa sjølv at gamlegutane på laget motiverte han.

– Dei sa «la oss vere sprø i dag». Viss vi bekymrar oss for mykje, kan vi tape, sa Kim.

Den tunisiske 18-åringen Ahmed Hafnaoui sjokkerte både seg sjølv og alle andre då han frå bane åtte tok gullet på 400 meter fristil i symjing.

Samtidig knuste 20-åringen Ariarne Titmus den amerikanske superstjerna Katie Ledecky og vann dei 400 meterane til kvinnene fristil.

Oppløftande bodskap

Det er godt nytt for IOC, som har eit klart mål om å gjere OL meir ungdommeleg. OLs aller yngste, bordtennisspelaren Hend Zaza frå Syria, rauk ut i første runde, men gav ein inspirerande beskjed til verdas unge.

– Dette er bodskapen min til alle som ønskjer dei var i min situasjon: Kjemp for draumane dine, prøv hardt same kva slags vanskar du har, så vil du no målet ditt, sa deltakaren frå OLs flyktninglag.

