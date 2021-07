Tomasgaard fall av i seglinga

sport

Med 18.- og 15.-plass måndag fall nordmannen ut av tetsjiktet og ned til 11.-plass, etter at alle har stroke ein av tre seglingar. Finske Kaarle Tapper leier.

Tomasgaard kom dårleg ut i den første av seglinga på måndag og greidde aldri å segle seg opp igjen. Han kom i mål 2.18 minutt etter vinnaren Milivoj Dukic frå Montenegro.

I den neste seglinga kom nordmannen brukbart ut, men fall nedover og enda på 15.-plass 1.59 minutt bak den svenske vinnaren Jesper Stålheim. Svensken segla seg stort opp etter å ha vore på 27.-plass over minuttet bak leiaren ved første markør.

Laser-seglarane skulle eigentleg gjennomført to seglingar kvar av dei tre første dagane, men den 2. seglinga søndag kunne ikkje gjennomførast. Det blir i staden tre seglingar måndag.

Jolleseglarane skal gjennomføre 10 innleiande seglingar før dei beste går vidare til medaljeseglinga.

Måndag skal det òg gjennomførast to seglingar i Laser Radial for kvinner (med Line Flem Høst) og tre i brett (RS: X) for menn (med Endre Funnemark).

