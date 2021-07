Potensiell Ingebrigtsen-utfordrar trekkjer seg frå OL

sport

33-åringen frå Algerie var rekna som ein mogleg utfordrar til å kjempe om edelt metall på 1500-meteren under årets sommarleikar i Tokyo.

No stadfestar han sjølv til nyheitsbyrået AFP at han er nøydd til å trekkje seg frå leikane, og Jakob og Filip Ingebrigtsen har ein mindre potensiell utfordrar i medaljekampen.

Makhloufi tok sølv på både 800- og 1500-meterdistansane under OL i Rio for fem år sidan, og sølv på 1500 meter under VM i Doha i 2019. Han har derimot ikkje registrert ei tid hos det internasjonale friidrettsforbundet sidan meisterskapen i Qatar.

– Eg er nøydd til å høyre på kroppen min, og kneet mitt har påverka oppladinga mi, akkurat som då eg fekk koronaviruset i fjor, uttalte sølvvinnaren til det algeriske nyheitsbyrået AP. Han la til at han har utsett avgjerda så lenge som mogleg.

Med dei tre OL-medaljane sine er 33-åringen den mest dekorerte olympiaren frå Algerie nokon gong.

(©NPK)