Osaka seglar vidare i OL-turneringa

Verdstoaren har i comebacket sitt etter ein turneringspause imponert i begge OL-kampane sine etter at ho fredag fekk æra av å tenne OL-elden under opningsseremonien.

Måndag gjorde ho kort prosess med den 49.-rangerte sveitsaren Golubic og vann 6–3, 6–2 på litt over ein time. I åttedelsfinalen møte ho ein ny useeda spelar i tsjekkiske Marketa Vondrousova.

– Eg var ganske nervøs før kampen. Då hadde eg sommarfuglar i magen, men straks vi byrja å spele kjende eg at nervane slapp, og eg var trygg på at det ville bli ein god kamp, sa Osaka.

Frå 3–3 i første sett vann ho sju game på rad.

Ho er den høgast rangerte spelaren i turneringa etter sjokktapet til verdseinar Ashleigh Barty i første runde.

– Det ville definitivt bety mykje for meg å vinne gullet, men det er ein lang veg fram dit, sa Osaka.

Å tenne OL-elden var ifølgje Osaka den største æra ho nokon gong vil få. Ifølgje arrangøren følgde over 70 millionar japanarar seremonien på TV, og det var dermed det mest sette TV-program i landet dei ti siste åra. Det viser at den mykje omtalte motstanden mot gjennomføring av OL ikkje har gått ut over interessa.

