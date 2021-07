Ordemann tapte åttedelsfinalen tre sekund før slutt

sport

Nordmannen kom under 0–4 i den første av dei tre rundane. Han kom tilbake og utlikna til 4–4 med to poeng i kvar av dei neste rundane, begge for kroppsspark.

Tre sekund før slutt mista han balansen og fall bakover, og motstandaren vart tilkjend eitt poeng. Dermed vann Elsharabaty 5-4, og jordanaren er klar for kvartfinale.

– Det er surt. Hadde eg greidd å halde meg på beina så ville det i alle fall vorte ein runde til. Det er kjipt, men det er små marginar i toppen, og i dag var dei ikkje på mi side, sa Ordemann til Discovery.

– Eg kjende sjølv at eg hadde eit hovudspark som ville gitt tre poeng, og om eg hadde fått godkjent det, så ville leiken vore ein heilt annan.

Han hadde møtt Elsharabaty to gonger tidlegare og tapt begge gonger, men var ikkje langt unna siger måndag.

Tilta

– Eg følte at ting byrja å gå meir og meir i min favør, og avstandane sat betre, sa han og kunne ikkje heilt forklare kva som gjekk gale då han fall og pådrog seg det fatale straffepoenget.

– Eg trur eg sparka, og så «tilta» eg over. Då var det ikkje mykje å gjere, sa han til Discovery.

Ordemanns vesle håp om medalje avheng no av at Elsharabaty tek seg heilt til finalen. Om det skjer, vil nordmannen få delta i rekvalifisering som kan føre til ein bronsekamp.

– Eg håpar sjølvsagt på det og kjem til å følgje dei neste kampane, sa han.

Opphenting

Elsharabaty tok leiinga 3–0 med eit hovudspark etter 48 sekund. Det kom på ei kontring etter at Ordemann hadde prøvd seg med eit tilsvarande spark. Litt seinare vart Ordemann idømt gam-jeom, eit straffepoeng, og dermed stod det 4–0.

Etter berre ni sekund i 2. runde reduserte Ordemann til 2–4 med eit kroppsspark, og 24 sekund ut i den siste runden utlikna han med eit nytt. Men det enda likevel med tap i OL-debuten hans.

Ordemann er første norske mann som har vore OL-deltakar i taekwondo.

