OL-trenars elleville feiring går verda rundt

20-åringen tok første stikk i kampen mot den amerikanske symjestjerna Katie Ledecky og sikra OL-gullet. Det var den første OL-finalen Ledecky har tapt. Medan Titmus var sjokkert i vatnet, stal trenaren merksemda.

Han reiv av seg munnbindet, jubla og kasta seg hemningslaust mot gjerdet på tribunen før tårene tok overhand. Klippet går verda rundt, og OL-laget til Australia skriv på Twitter at «dette samanfattar det perfekt».

– Eg kunne sjå Dean på den andre sida gråte og gråte. Eg forstod ikkje heilt hypen, det er meir det. Eg prøver berre å gjere mitt beste og kan ignorere alt anna, sa Titmus.

Ho takka den overlykkelege trenaren sin.

– Eg trudde ærleg talt at eg skulle vere meir nervøs, men Dean sa til meg at alt eg trong å gjere var å symje, at det berre var ein stor konkurranse, sa Titmus.

