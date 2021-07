OL-målvakt frå Sandviken til svensk fotball

sport

Micah deltek no i OL for Australia, og spelte sin siste kamp for Sandviken mot Klepp 4. juli. Sidan har Sandra Stavenes vakta Sandviken-buret. Micha fekk berre to månader i Sandviken.

Den australske målvakta debuterte for landslaget like før OL, og stod i mål då Sverige vann 4-2 i OL nyleg. No blir det svensk fotball på heiltid for målvakta.

– Vi er veldig glade for at Teagan er klar for Rosengård. Ho er ei målvakt som er trygg med føtene og har eit spel i lufta som gjer at ho dominerer i feltet, seier sportssjef Therese Sjögran i den svenske klubben.

Rosengård toppar den svenske serien etter tolv rundar.

