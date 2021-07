No eller aldri for norsk OL-håp: – Eg er ein einsam ulv

sport

– Eg visste allereie i Rio-OL at dette skulle vere min siste konkurranse, så eg er allereie eitt år på overtid. For meg har det berre vore bra, for eg hadde problem med ryggen for eitt og eit halvt år sidan. No har eg fått gjort alt det eg har planlagt. Oppkøyringa har vore heilt uproblematisk. Eg har ingenting å klage på, seier Tore Navrestad til NTB.

Han seier at han fint kunne ha teke med seg OL i Paris om tre år òg, men at det ikkje er så enkelt å få det heile til å gå opp. Han jobbar nokre timar i veka, men rik blir han ikkje.

– Den eldste er vel rundt 31 år og eg kunne ha halde fram eg òg, men eg er ein einsam ulv og har trena for meg sjølv i åtte år. Viss eg skal bli betre må eg ha matching på trening, og det får eg ikkje i Noreg.

Det finst eit alternativ, men heller ikkje det freistar.

– Dei vil ha meg til Tyskland slik at eg trene med dei beste der, men heller ikkje dei er blant dei beste i verda. Eg får heller ikkje anna betaling enn stipend for å halde på med dette, og det er det. Økonomien spelar inn, og det er ikkje berre å flytte.

Sterk motivasjon

– Gjer det at du blir meir ivrig inn mot OL?

– Ja, det er no eller aldri. Eg kjende det då eg gjekk inn på banen at det bruste ekstra i kroppen.

BMX-sykling er ein marginal idrett i norsk samanheng. Då han kom til pressetreffet i utøvarlandsbyen måndag var det utan ein pressekontakt i hælane. Det var ikkje nødvendig. Dei media som ville snakke med han i forkant av konkurransen på torsdag, var NRK og NTB.

Den einaste Navrestad hadde med seg var trenaren Sebastian Kartfjord.

Kartfjord kallar eleven sin for ein «underdog».

Rogalendingen drøymer om medalje. Då han var med i Rio-OL gjekk han ut i kvartfinalen og vart nummer 19 totalt.

24 deltakarar er med denne gongen. Om det blir finale går denne på fredag.

– Eg hadde første trening på banen søndag og kjem rett frå trening no. Eg har hatt to baneøkter. Det kjennest bra ut. Det er ein fin bane, og dei har teke det litt ned samanlikna med OL i London og OL i Rio de Janeiro. Der brukte dei ein «galen» bane. Denne er ikkje fullt så heftig. Det har vore mykje krasjing i OL. No har dei prøvd noko anna.

Navrestad meiner at det er til hans fordel.

– Det er positivt for min del. Eg er ikkje van med ein så heftig bane heimanfrå. Denne er nokså banen eg kan trene på til dagleg heime.

Krampe

– Eg var her under prøve-OL i 2019. Då vann eg to av tre rundar, og så fekk eg krampe. Det var på slutten av sesongen, og vi hadde vore i ein fem–seks land i tre ulike kontinent. Det var mykje reising og lite trening. Det var nok hovudgrunnen til at det vart krampe. Då var det tyfon og alt måtte skje på ein dag. No er det fordelt over to dagar, og det hjelper på.

– Navrestad poengterer at han har vorte fem år eldre sidan førre OL og at han har lov til å håpe på meir enn det han fekk til då.

– Eg håpar på medalje, og det er eit veldig hårete mål. Eg har ingen meisterskapsfinalar, men eg har verdscupfinalar. På ein god dag der alt klaffar er eg ein potensiell finalekandidat, og det har vist seg at i ein finale i OL er nesten bingo. Då kan alt skje.

(©NPK)