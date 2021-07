Nagornyj førte russarane til turngull

sport

Verken Denis Abljazin eller Artur Dalalojan fekk det til i den siste rotasjonen, som for russarane var frittståande. Begge pådrog seg trekk, og med høvesvis 13,900 og 14,066 var gullet i fare.

Den japanske tenåringen Daiki Hashimoto hadde løfta vertsnasjonen forbi Kina med ei strålande skrankeøving til 15,100 poeng, og dei russiske missane gjorde at det kunne vorte gull for Japan.

Nikita Nagornyj hindra det med ei strålande øving, og han kasta seg om på golvet i rein glede då poengsummen kom opp. For første gong sidan 1996 vart det russisk OL-triumf i lagkonkurransen til mennene, denne gongen rett nok under nemninga ROC.

Tittelforsvarar Japan vart slått til sølvplass med 0,103 poeng, medan Kina enda på bronseplass 0,606 poeng bak vinnarane i ein spennande konkurranse.

På det russiske vinnarlaget turna dei tre nemnde og David Beljavskij, som delte på dei fire apparata og oppnådde 262,500 poeng (tre mann i kvart apparat). Russarane var best i ringar og sprang, nest best i frittståande og skranke, og då gjorde det ikkje noko at dei berre var fjerde best i bøylehest og svingstong.

Japan var best i frittståande og svingstong, Kina i bøylehest og skranke.

(©NPK)