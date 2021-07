Mol/Sørum enno ikkje vener med Tokyo-sanden: – Litt frustrerande

sport

Kampen i Shiokaze Park i Tokyo enda til slutt 21-17, 24–22 i norsk favør mot spanjolane Pablo Herrera og Adrián Gavira. Det har gitt Mol og Sørum ein draumestart på sommarleikane i den japanske hovudstaden – poengmessig. Også første kamp enda med siger (Australia, 2-1).

– Det er finst ingen lette kampar. Men blokka er mykje betre i dag, og forsvaret og servinga er bra, sa trenar Kåre Mol til pressa etter kampen.

Måndag hadde duoen små problem i det første settet. Få feil og mellom anna fem poenggivande blokkeringar frå Mol sørgde for ein relativt enkel 21-17-siger.

Sklir i sanden

I det andre settet kom det fleire feil, og Mol og Sørum måtte kjempe, som dei gjorde i den første kampen, seg til siger.

I det lette duskregnet under flaumlysa på stadion gjorde Mol fleire feil enn han pleier å gjere.

– Ja, Ingen tvil. Det er for mange enkle ballar for dei. Eg må prøve å setje ballen vanskelegare for dei når eg er i ein vanskeleg situasjon sjølv. Eg pleier å vere god til det, men no sklir eg litt ut og klarer ikkje heilt å bli venn med sanden. Men det var betre i dag enn det var laurdag. Vi håpar vi får same progresjon vidare, sa Mol.

Mol forklarer at det hadde vore greitt om sanden dei trenar på hadde vore den same som på hovudarenaen i Tokyo, men det er han ikkje.

Likevel er framgangen det viktigaste, ei ikkje heilt ukjend oppskrift på suksess i lange turneringar i mange idrettar.

– Det er heilt perfekt. Det blir ein krig kvar kamp. Så lenge ein står med sigeren etterpå, er vi kjempefornøgde. Eg blæs i om vi speler dårleg og vinn, så lenge vi vinn, sa Sørum.

Nervepirrande andresett

I sett nummer to følgde laga kvarandre til 11-11, før spanjolane tok tre raske poeng. Det leidde til eit norsk timeout. Herrera og Gavira heldt deretter fram å plukke poeng, men så starta nordmennene ein solid offensiv og skapte balanse på 19–19.

To poeng seinare trudde spanjolane at dei hadde avgjort settet, men ei norsk utfordring enda med at ei lita spansk berøring ved nettet vart avslørt. Dermed heldt det svært jamne settet fram.

På stillinga 23–22 blokka Mol inn poenget som gav norsk siger.

– Det er litt av grunnen til at dei har vunne 16 turneringar dei siste tre åra, at dei har den evna til å stå i kampane heilt til dei er ferdige. Det er litt hell og uhell når ein kjem i den situasjonen, men dei er ekstremt gode på det, seier trenar Kåre Mol om det nervepirrande andre settet.

Sølvvinnar frå Aten

Det var samtidig ikkje kven som helst som stod på motsett side av netta måndag. 39 år gamle Herrera tok OL-sølv i Aten i 2004. Då var Mol sju år gammal, medan Sørum var åtte og eit halvt. Gavira er 33 år og heller ingen junior.

Mol og Sørum er høvesvis 24 og 25 og blant dei yngste i turneringa. Dei to nordmennene er førsteseeda i Tokyo-leikane.

Dei er etter alle solemerke klare for åttedelsfinale som nummer to, men kan bli passert av Australia. Om det skjer, vil dei likevel ha gode sjansar for å bli blant dei fire beste trearane og dermed avansere.

Onsdag blir det innleiande spelet avslutta mot russarane Konstantin Semenov og Ilja Lesjukov. Dei har til liks med Mol og Sørum vunne dei to første kampane sine. Siger mot russarane sikrar gruppesiger.

Fram til då vil ikkje Mol tenkje for mykje på underlaget i Japan.

– Eg kan ikkje la det bekymre meg. Eg må jobbe tolmodig og håpe at det blir betre, og at eg blir meir og meir trygg med rytmen i spelet. Det var ein siger i dag at det var betre enn laurdag. Då har eg håp om at det blir betre igjen onsdag, sa 24-åringen.

(©NPK)