Inntekter frå norsk trusebot i handball blir gitt til velgjerd

Det opplyser forbundet på nettsidene sine måndag.

«Vi er svært bevisste på merksemda dette temaet har fått dei siste dagane, og sjølv om endringar ikkje kan komme over natta, er vi opptekne av at noko godt skal komme ut av dette no, og det er grunnen til at EHF har donert bota til ein god sak som støttar likestilling i idretten», heiter det i ei fråsegn frå president Michael Wiederer.

Han understrekar at endringar i det hardt kritiserte regelverket for beachhandball-spelarane berre kan gjerast av Det internasjonale handballforbundet (IHF).

– Vi skal gjere alt vi kan for å påverke dette, seier Wiederer.

Bota Norges Håndballforbund fekk nyleg, var det EHF som stod bak.

Dei norske beachhandballkvinnene protesterte nyleg mot regelen som pålegg dei å spele i bikinitruser. Det gjorde dei ved å spele i tights i bronsefinalen i EM i Bulgaria. Det resulterte i bot.

