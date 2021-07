Hegerberg kan vere tilbake i spel i september: – Har ingen smerter

sport

Den norske storskåraren rauk korsbandet for halvtanna år sidan og vart operert for eit trøyttleiksbrot i leggen i august 2020. Heile førre sesong med Lyon rauk for 26-åringen, men kommande sesong kan ho fort spele ein stor del av.

Til avisa L'Equipe seier Lyon-trenar Sonia Bompastor at Hegerberg nærmar seg ein retur.

– Ho har starta opptreninga og kjenner seg bra. Ho har ingen smerter. September kan vere ei moglegheit, seier Bompastor til den franske storavisa.

Lyon serieopnar mot Reims 28. august og skal spele tre kampar i september.

Utan Hegerberg måtte laget førre sesong sjå seriegullet gleppe til rivalen PSG. Den franske storklubben, som nyleg sikra seg Celin Bizet Ildhusøy frå Vålerenga, vann ligaen poenget føre Lyon.

