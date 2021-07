Gullfavoritt Oftedal: – Det er ikkje slikt eg skal seie til pressa

sport

Ekspertar og bookmakerar er stort sett samde om at Noreg ligg best an til å hente heim gullet i handball for kvinner.

NRKs handballekspert Håvard Tvedten er på plass i Tokyo og til stades når pressa møter eit utval av handballjentene dagen etter 39-27-sigeren over Sør-Korea.

– Er alt anna enn gull eit nederlag?

– Det kan du sikkert seie, og det er sikkert nokre av jentene som er tilbøyeleg til å vere samde òg. Etter mi meining har Noreg det beste laget. Så finst det nokre lag som har like gode enkeltspelarar, men som lag er det ingen som er på Noregs nivå av det eg har sett til no, seier den tidlegare handballstjerna til NTB.

Oftedal sjølv vil ikkje svare direkte på det spørsmålet.

– Det er ikkje sånne ting eg skal seie til pressa, ler Oftedal.

– Vi går inn her som regjerande europameistrar. Vi veit at vi har eit stort favorittstempel, og vi set òg høge mål. Det er veldig klart at vi har mest lyst på den gullmedaljen og drøymer om det, utdjupar ho.

– Samtidig er det viktig å hugse: Det er veldig få som dreg til OL og veit at dei skal vinne, og det veit ikkje vi heller. Vi held audmjukskapen godt på det. Det er viktig for ikkje å stresse opp oss sjølv òg, legg Oftedal til.

– Store og sterke

Angola er ikkje leivd mange sjansar i Tokyo-OL, men det neste hinderet for Noreg er eit tøft lag å møte, ifølgje Oftedal.

– Det er veldig store og sterke spelarar som samtidig er eksplosive. Dei speler litt annleis og uortodoks. Eg trur vi skal forvente å få ein del juling, rett og slett. Det må vi berre vere klar for, seier ho.

Med dei 168 centimetrane sine er ho vand til å møte spelarar som er større enn seg.

– Det har vorte ein del av kvardagen min, smiler ho.

– Angola er eit lag som speler jamt lenge med mange, legg ho til om motstanden.

– Annan stil

Handballjentene møtte angolanarane sist i VM i 2019. Då vart det 30-24-siger. Landslagstrenar Thorir Hergeirsson er samd med kaptein Oftedals analyse.

– Det er ein annan stil enn Sør-Korea og ein annan stil enn i Europa. Dei er fysisk robuste. Veldig eksplosive. Dei bevegar seg litt sakte heilt til dei smell. Då har dei tunge skyttarar, ein stor og sterk linjespelar og har ein litt annleis rytme. Det kan vere tøft å spele mot, seier han.

Kampen mot Angola startar tysdag klokka 12.30 norsk tid.

