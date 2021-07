Gil klar for Tottenham i bytehandel med Lamela

sport

Spurs opplyser måndag at Gil har underteikna ein femårskontrakt med Premier League-klubben.

Gil har vore Sevilla-eigedom sidan han kom til klubben som 11-åring i 2012, men dei siste to sesongane har han vore utleigd til høvesvis Leganés og Eibar.

Han gjorde ein svært god 2020/21-sesong og vart mellom anna påskjønt med tre landskampar for Spania. For tida spelar han OL-turneringa for heimlandet, og derfor vil han komme til London først etter at han er ferdigspelt i Tokyo.

Som ein del av Gil-kjøpet flyttar Erik Lamela til Sevilla. Han er den siste spelaren som forlèt Tottenham av dei mange som vart henta inn etter at klubben selde Gareth Bale til Real Madrid for 100 millionar euro i 2013.

Tottenham serieopnar heime mot tittelforsvarar Manchester City 15. august.

