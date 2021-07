Foss trur han kan matche sykkelstjernene: – Det høyrest litt rart ut å seie

sport

Foss har eit resultatmål om å bli blant dei fem beste i temporittet på onsdag. Samtidig ramsar han opp Remco Evenepoel, Wout Van Aert, Primoz Roglic, Rohan Dennis, Filippo Ganna og Richie Porte som favorittar.

– Det høyrest rart ut å seie at ein skal matche dei gutane der, såpass jordnær skal eg vere. Men eg føler at om eg får ut noko liknande som det eg fekk ut i Giroen og i NM, skal dei andre òg trå ganske fort for å vere med, seier Foss til NTB.

– Eg har teke nokre steg på temposykkelen no. At eg skal klare å matche alle dei gutane på ein god dag, er ikkje sikkert, men det er heller ingen garanti for at alle dei har ein god dag. Så er eg heldig med dagen, kan eg godt matche dei, slår Foss fast.

Trur løypa passar

Foss vart nest beste nordmann på ein 61.-plass i landevegsrittet. Då sleit han seg gjennom ei hard sykkelløype i varmen utan å nokon gong vere med i tetkampen. Tempoløypa trur han skal passe bra.

– Det er ein veldig av og på-bakke og løype, det er mange jobbeparti. Det er ei ganske komplett tempoløype, og for min del passar ho ganske bra, seier Foss.

Fleire av konkurrentane har vore gjennom eit knallhardt Tour de France før dei kom til OL. Foss har ikkje Tour de France i beina, men sparte ikkje krefter på fellesstarten.

Vingrom-guten seier det blir spennande å sjå kven som har mest krefter i beina når temporittet skal avgjerast.

– Dei aller største favorittane køyrde fellesstarten òg, og stod av halvvegs. Så det er endå ein del der som ikkje hadde den påkjenninga laurdag, men for min del er det den beste oppladinga, seier Foss.

Foss har to mål

Han seier han har to mål. Resultatmålet er som nemnd topp fem, men Foss har òg eit prosessmål om at han skal førebu seg og gjennomføre så godt han kan ut frå det.

– Då skal eg vere fornøgd. Om ein har gått langt ned i kjellaren og gjennomført på ein god måte, så får ein ikkje gjort så mykje meir. Men eg håpar å kjempe om ei topp fem-plassering, og trur absolutt det skal vere realistisk, seier Foss.

Foss imponerte sykkelmiljøet med prestasjonane sine i Giro d'Italia, der han tok ein krutsterk niandeplass i samandraget. Det var òg då han hadde lagt inn formtoppen, ikkje til OL.

– Forma er framleis god, men dei førebuingane eg hadde gjort inn mot Giroen var nok litt betre. Det er ikkje noko å leggje skjul på at frå laget si side var det prioritet, seier Foss, som syklar for Jumbo-Visma.

Ikkje formtopp i OL

Han seier at om han hadde fått lagt formtoppen inn mot OL, kan det hende han hadde sagt at målet var medalje.

– Eg kan heilt sikkert vere i stand til å ta medalje no òg, men eg føler at topp fem er meir realistisk, seier Foss.

Ein ting han ikkje får gjort noko med, er varmen i Tokyo. Foss seier at han håpar det blir så kaldt som mogleg, men trur ikkje det blir under 25 grader. Rittet startar klokka 14 Tokyo-tid.

– Pulsen er 15–20 slag høgare enn normalt, og ein blir uvel og svimmel i periodar. Så det er ei ekstra belastning. Eg trur vi frå Noreg vil slite meir med det enn folk frå sørlegare strøk, seier Foss.

Men det er ikkje noko han går og tenkjer for mykje på i OL-byen.

– Eg sjekkar berre vêrmeldinga ved å opne gardina på morgonen, seier han.

(©NPK)