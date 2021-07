sport

27-åringen tok ein suveren siger i triathlon i Tokyo-leikane måndag.

Bergensaren kunne sleppe jubelen laus i steikjande varme etter å ha gjort unna 1,5 kilometer symjing, 40 kilometer sykling og 10 kilometer løping. Han tok seg heilt ut, spydde på direkten og var så glad, så glad.

Han stakk og fekk ei luke med litt over éin kilometer igjen til mål. Den norske slagplanen fungerte perfekt. Ned til sølvvinnar Alex Yee frå Storbritannia skilde det 11 sekund.

– Vi har lagt lista høgt for oss sjølv med at det er OL-gull som tel, at vi er for å vinne og at alt anna enn medalje hadde vore skuffande. Det er ganske herleg å stå her med medalje og vite at du har gjort det. Eit OL-gull er noko som vi kan ta med oss resten av karrieren. Det er noko som aldri forsvinn, sa Blummenfelt til den skrivande delen av norsk presse.

Dei var der «alle» for å ta del i den, inkludert toppidrettssjef Tore Øvrebø og idrettspresident Berit Kjøll.

Letta

Blummenfelt sjølv opptredde roleg og verdig. Han ropte ut den store jubelen nokre meter før målgang i einsam majestet.

Etterpå var han fatta og reflektert.

– Det er ein ekstrem lette. Det koker ned til éin dag der du må få alt til å klaffe. I testeventet for to år sidan var eg i tilsvarande god form og kunne ha kjempa om sigeren, men då krasja eg ut. Det er mange uhell som kan skje i ei slik løype, og det er ikkje dårlege løparar som eg slår her.

Noreg hadde ikkje vunne olympisk sommargull sidan finaletriumfen til handballjentene på tampen av London-OL i 2012. Det vart aldri meir enn bronsejubel i Rio de Janeiro fire år seinare.

Måndag opna Blummenfelt den norske medaljekontoen som bestilt. 27-åringen kom til startstreken som ein av favorittane. Tidlegare i år vann han sesongopninga i verdsserien.

OL-avgjerda fall med nokre få minutt igjen å springe. Den var godt planlagd.

– Styrken min er kapasiteten, og eg har ikkje farten til å gå all inn på oppløpet med 100 meter igjen, og eg måtte dra ut spurten. Eg måtte gjere det same som i Yokohama. Det er kanskje nokon som meiner at eg viste korta litt for tidleg med så mange løp i mai og juni, og då er det veldig herleg å stå her med denne tunge gullmedaljen rundt halsen.

I tillegg til Blummenfelt stilte Noreg med sterke kort i Gustav Iden (25) og Casper Stornes (24). Lagkameratane til OL-meisteren vart høvesvis nummer åtte og elleve.

Startvanskar

Ein feilstart prega OL-triathlonen dei første minutta. Ei stor gruppe utøvarar, mellom dei alle dei tre norske, stupte uti sjøen medan det framleis var ein båt i nærleiken. Dei ivrigaste rakk å symje 100–150 meter før dei måtte snu.

– Eg trur ikkje at vi kan kalle det ein tjuvstart. Det vart i alle fall ei perfekt oppvarming, sa Blummenfelt om den dramatiske starten.

Han kom opp av vatnet som 34. mann og hadde 25 sekund opp til teten.

– Eg tvilte aldri under sykkelløpet. Eg visste at det ikkje var nokon sterke ryttarar i front. Eg følte at eg hadde ganske bra kontroll på dei.

Han rekna òg med at mange kom til å måtte sleppe på løpedelen.

– Eg rekna med at folk kom til å falle av. Då vi fekk ei luke ned til Jonathan Brownlee på 4.-plass, prøvde eg å få dei to andre med på å halde farten opp. Eg skulle gå éin gong, og då skulle eg verkeleg grave. Eg visste at eg måtte få den luka, og då kom spurten med fem minutt igjen.

For Blummenfelt blir det inga gedigen feiring å snakke om. Ganske snart går turen tilbake til Noreg. Det har vore sjeldan kost den siste tida.

– Eg skal vere med i min første Iron Man om tre veker i Frankfurt. Verdsserien er heller ikkje over. Der er det eit nytt løp i Canada om fire veker.

Slik snakkar ein fersk olympisk meister.

(©NPK)