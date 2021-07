«Mål-Pål» vender heim frå Danmark – kan bli Stabæk-klar om kort tid

sport

Det ligg an til ein retur til Eliteserien for Kirkevold, som sist spelte i Noreg då han var lånt ut frå Hobro til Sarpsborg i 2016-sesongen. Frå før har han spelt for HamKam, Mjøndalen og Sandefjord på seniornivå.

Kirkevold hadde eit halvt år igjen av Hobro-kontrakten, men er no stilt fri frå han, og klubben skriv at superligatoppskåraren frå 2017/18-sesongen har teke farvel med lagkameratane og blir send til Noreg.

Hobro melde først at spissen er Stabæk-klar, men fjerna seinare denne opplysninga.

– Det stemmer ikkje heilt at det er klart. Det gjer det ikkje. Men vi er i god dialog. Det ser bra ut så langt, for å seie det sånn. Men det er ingenting som er signert eller på plass, seier sportsleg leiar Torgeir Bjarmann i Stabæk til Budstikka.

Kirkevold stadfestar overfor NTB at han har flytta heim til Noreg, men at han ikkje er i mål med ein Stabæk-overgang, slik Hobro først melde.

Supersesong

Kirkevold markerte seg særleg i dansk fotball i 2017/18-sesongen, og det sørgde òg for at han vart innkalla til landslagssamling med Noreg. Han fekk éin kamp med flagget på brystet, og den kom borte mot Makedonia (0-2-tap).

I superligaen vart han toppskårar med 22 mål, og han vart kåra til årets Hobro-spelar same sesong. I alt skåra han 43 mål på 143 kampar for den danske klubben.

– Eg vil seie tusen takk til alle fans, spelarar og andre i og omkring Hobro IK. Det har vore ei fantastisk tid for meg, og det er hardt og vemodig å seie farvel, uttaler Kirkevold til Hobros nettstad.

Om Stabæk blir den neste arbeidsgivaren til Kirkevold, blir han gjenforeina med midtstopparen Yaw Amankwah. Dei spelte saman i Hobro i to sesongar.

Stabæk er på jakt etter ein god spiss som kan skyte laget opp frå sisteplassen i Eliteserien. Blåtrøyene frå Bærum står med berre seks poeng frå dei tolv første kampane i år.

