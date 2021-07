Nettavisen: Vålerenga har akseptert Klaesson-bod frå Leeds

sport

Det melder Nettavisen fredag.

Beløpet skal vere i nærleiken av 20 millionar kroner, men diverse klausular og opsjonar i avtalen kan gjere at summen vil stige i åra framover.

Velrenommerte The Athletic melder òg at ein overgang er nær. Dei melder at Klaesson kjem til å reise til England for medisinsk sjekk i starten av neste veke.

Trass sin unge alder har Klaesson rokke å spele 55 ligakampar for Vålerenga.

Målvakta spelte godt nok til å bli vald blant dei fire målvaktene i den norske landslagstroppen til Ståle Solbakken i mars, men Klaesson måtte melde forfall på grunn av eit smitteutbrot i Vålerenga som gjorde at målvakta måtte i karantene.

