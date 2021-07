Lokale demonstrantar krev OL-stopp

sport

Demonstrantar har samla seg i Tokyo i eit forsøk på å stoppe sommarleikane kort tid før OL-elden vert tend i den japanske hovudstaden fredag.

Dei sinte demonstrantane krev at leikane skal stoppast under slagord som «NOlympics» og «stopp Tokyo-OL». Det skal mellom anna ha samla seg ei større gruppe utanfor rådhuset i Tokyo, melder det tyske nyheitsbyrået DPA.

Det blir òg rapportert om høglydte protestar utanfor olympiastadion i Tokyo. Protestane skal ha vorte høyrde frå innsida av stadion under dei rolegare augneblinkane av opningsseremonien.

Bakgrunnen for demonstrasjonane er stadig høgare smittetal i Japan, og det rår ei generell frykt for at OL kan bli ein superspreiar for koronaviruset.

Totalt er det 110 smittetilfelle som er stadfesta med direkte tilknyting til OL.

(©NPK)