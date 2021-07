Kåre Mol trenar norske OL-favorittar: – Dei treng tid

sport

Mol og Sørum har toppa verdsrankinga i tre år og var lenge skyhøge OL-favorittar. I dei tre siste turneringane på verdstouren har det derimot butta, og dei glitra heller ikkje då dei sparra mot eit italiensk lag og prøvde seg på OL-arenaen Shiokaze Park seint torsdag kveld lokal tid.

– Eg trur dei treng meir tid på hovudbanen. Du treng tryggleik, og då får du meir til. Vi fekk kjent litt på det, og eg trur at dei må slite seg gjennom nokre kampar. Når du spelar er det ikkje alltid du får det til gjennom ei heil turnering. Du må spele på deg erfaring og sjølvtillit. Det er ikkje noko kjøper, det er noko du skaper når du startar å spele. Det treng dei. Det treng alle, sa Mol til NTB etter treninga.

I tillegg til å vere landslagstrenar, er han far til Anders Mol.

Noreg skal møte lag frå Australia, Spania og Russland i gruppespelet. Det er totalt 24 lag med i turneringa, og dei er fordelte på seks grupper. Dei to beste i kvar gruppe, og dei fire beste trearane avanserer til åttedelsfinalen.

Opne

– Vi er veldig opne, og det er utruleg mange gode motstandarar i denne turneringa. I dei sju turneringane hittil i år har det vore 16 lag frå ti nasjonar i semifinalane, og alle dei kan vinne OL-gull. Vi må spele på oss sjølvtillit, og får dei spelt på seg det veit vi òg at dei kan spele dei siste dagane. Vi skal jobbe med å vere offensive og krige oss til siger i gruppespelet.

– Det at dei har toppa verdsrankinga i tre år. Kva betyr det når dei kjem inn i OL?

– Det betyr at dei kan vere med å kjempe. Men når du startar ein kamp, så startar du eigentleg på nytt igjen, og vi veit òg at når vi speler har vi ofte vore under andre nivåmessig, men likevel har vi klart å vinne. Då kan sjølvtilliten byggjast opp. Den første veka blir dritspennande. Vi har kampar annankvar dag, og så har vi ein liten pause. Då håpar vi at vi er inne i sluttspelet med knockoutkampar.

Fantastisk

Anders Mol og Christian Sørum koste seg då dei fekk testa OL-arenaen for første gong.

– Det var veldig gøy å spele på centercourten, sa Anders Mol.

– Det var mykje sand, ekstreme lyskastarar og litt meir vind enn eg trudde. Eg trudde det skulle vere meir lukka, men det var litt drag i vinden. Ein fantastisk stadion med ein utruleg fin tribune. Dette blir ei morosam oppleving, sa Christian Sørum til NTB.

Dei veit at mange ser på dei som favorittar. Ikkje minst bookmakerane.

– Vi er vande med at folk kallar oss favorittar. Vi har vore nummer éin i verda dei siste tre åra, og det er ikkje utan grunn at dei gjer det. Vi veit at vi kan spele god volleyball. Det gjeld berre å vise det her ute. Vi håpar at vi kan finne fram det beste vi har og skaffe fram ein medalje for Noreg, sa Anders Mol.

Dette seier dei om motstandarane i gruppespelet:

* Australia (Christopher McHugh/Damien Schumann): – Ukjende. Dei har ikkje spelt i verdsserien på tre år. Vi må bruke dataanalysar før kampen.

* Spania (Pablo Herrera/Adrian Gavira): – Det er eit lag vi har spelt mot mange gonger. Rutinerte.

* Russland (Konstantin Seminov/Ilja Lesjukov): – Dei er seige. Vi må spele opp mot vårt beste for å slå dei. Seminov var med på laget som vart nummer fire i OL i Rio i 2016. Lesjukov er ung og framstormande. Vi slo dei i EM-finalen for to år sidan.

(©NPK)