Johansen ferdig som Vålerenga-trenar: – Ryddig og fin prosess

Spelarane vart informerte om avgjerda frå klubbleiinga i Vålerenga i 12-tida fredag. Johansen vart tilsett som VIF-trenar i januar 2016 og leidde laget til eitt seriegull i 2019. Han trena òg Vålerenga frå 1997 til 2001, då han vann tre NM-gull med klubben.

– Eg fekk beskjed om dette for ei lita veke sidan, då klubben informerte meg om at dei ønskte nye trenarar. Eg ville ikkje stå i vegen for det, så vi vart samde om vegen vidare. Det var ein ryddig og fin prosess, seier Johansen til NTB.

På spørsmål om høgdepunkta med klubben, svarer Johansen:

– Seriegullet i 2019 var eit høgdepunkt, då fekk vi maksa kapasiteten vår heilt. Det var ein bra gjeng å trene i Vålerenga og ein herleg gjeng å ha i dei fem åra. Eg sit igjen med masse gode minne, men det var jo tungt med to sesongar som har vore skadeskotne på grunn av pandemien, seier han.

Administrativ rolle

Han klarte aldri å komme noko lenger enn ein NM-semifinale i sin andre periode som VIF-trenar. No skal han inn i ei administrativ rolle i klubben, der han skal inn ei rådgivarstilling i samarbeid med dagleg leiar.

– No har eg hatt godt over 20 år på is, så det vart som det vart no. Eg skal gjere ein god jobb i den nye rolla, så får vi sjå kva som skjer vidare med nye trenaroppdrag. Eg er alltid open for nye prosjekt som er interessante, seier Johansen.

Samtidig er klubben på søken etter ny hovudtrenar og nytt trenarteam. Etter det NTB får opplyst blir eit nytt trenarteam presentert neste veke.

– Det har vore ein konstruktiv dialog med Roy, og vi ønskjer å takke han for tida som han har vore hovudtrenar for Vålerenga, seier sportssjef Frikk Iuell til NTB, utan at han ønskjer å kommentere saka noko ytterlegare.

Larsen ny trenar?

Kenneth Larsen blir no peika ut til å bli ny hovudtrenar, etter det TV 2 kjenner til. Den tidlegare Vålerenga-spelaren vart tiltenkt ei rolle som assistenttrenar då han vart klar for VIF tidlegare i juli, men no kan det hende at han blir hovudtrenar.

Johansen var òg trenar for det norske landslaget i ei årrekkje. Han trena Noreg frå 2001 til 2016 og har tre VM-kvartfinalar å vise til som landslagstrenar, og dessutan to OL-deltakingar. Det var i 2010 og 2014.

Som spelar vann han seks NM-gull med Vålerenga, og dessutan eitt med Sparta. Han spelte for Vålerenga frå 1976 til 1982 og 1984 til 1994, Djerv frå 1982 til 1983 og Sparta frå 1983 til 1984. Han spelte 61 OL og VM-kampar for Noreg.

