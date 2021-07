Grøvdal må springe med munnbind inne: – Håplaust!

sport

Noreg og fleire andre nasjonar har protestert på praksisen, men er så langt ikkje høyrde.

– Det har eg aldri prøvd. Det verkar håplaust, og eg har inga erfaring med det. Det er kanskje ein regel som går seg til etter som fleire løparar kjem inn i landsbyen. Etter det eg har forstått er det pleksiglas mellom kvar mølle, og du kan òg springe ute, sa Grøvdal då ho snakka på ein digital pressekonferanse frå precampen i Doha fredag.

– Då forstår eg ikkje heilt kvifor ein springe med munnbind. Ein må stelle seg til reglane, og så får vi håpe at reglane blir letta på, sa ho.

Den strenge regelen gjeld ikkje i Fukuoka. Der kan ho trene tilnærma som normalt både ute og inne

Utfordringa dukkar opp når ho flyttar inn i deltakarlandsbyen neste veke, tre dagar før ho spring kvalifisering på 5000 meter. Der gjeld regelen på mølla, men òg der slepp ho å bruke munnbind når ho spring ute.

Teke opp

Trenaren Knut Jæger Hansen seier at Noreg og andre nasjonar har levert inn ein merknad til arrangøren.

– I verste fall må vi springe med munnbind, men vi har teke det opp og det blir jobba med å få forbodet fjerna akkurat når ein er på mølla. For som Karoline seier er det pleksiglas både på sidene og framfor, og det er to meter mellom kvar mølle. Det verkar litt meiningslaust akkurat det, men elles er vi glade for at det er munnbindpåbod alle andre plassar, seier Hansen.

Grøvdal har vore i Fukuoka i fleire dagar allereie og kjenner seg akklimatisert.

– Det blir betre for kvar dag.

Ho har hatt den siste hardøkta si framfor 5000-meteren. Seinare i meisterskapen skal ho òg springe 10.000 meter.

Smell

Varmeutfordringa er sentral i førebuingane til meisterskapen. Ikkje minst med tanke på det som skjedde på 3000 meter hinder i VM i Doha for to år sidan. Då enda ho på 13.-plass i finalen etter at ho gjekk tom mot slutten av løpet.

Truleg var varmen ein medverkande faktor til akkurat det i den ekstreme luftfukta som var der.

– Doha var ei skrekkoppleving som eg har samanlikna med. Eg har tenkt at dette kan bli ganske likt, men eg vart positivt overraska då eg landa her i Japan. Det er varmt, men det er anna luft enn eg opplevde i Doha. Eg synest ikkje at det har vore så ille. I Doha var det som å gå inn i ein vegg. Lufta var heilt i ro.

Grøvdal seier at ho kanskje har vorte positivt overraska i Japan fordi ho har vore mentalt førebudd på at det kom til å vere forferdeleg ille.

Fredag var det svært varmt i Tokyo med opp mot 34 grader og vindstille.

Godt vand

– Heldigvis har vi hatt ein veldig varm sommar i Oslo. Heilt topp for meg. I dei siste 14 dagane i Oslo før eg drog, køyrde eg økter i 29–30 grader i skuggen på baneøkter og fekk varmeakklimatisering der.

I tillegg har ho førebudd seg godt i meir konstruerte omgivnader.

– Etter planen har eg òg brukt klimarommet på Olympiatoppen i dei siste sju dagane før eg drog, for å starte prosessen litt tidlegare. Eg brukte den rolege restitusjonsøkta til det. Eg opplevde det rommet som «verre» enn det er her, seier Grøvdal.

Ho har òg samarbeidd tett med ein ernæringsfysiolog i oppkøyringa til OL.

– Vi har berekna kor mykje væske som må takast inn av sportsdrikke og saltar. Det har gjort at eg har komme veldig godt i gang her nede.

