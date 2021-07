Ruud vann i strake sett – klar for kvartfinale i Gstaad

sport

2.-rundekampen mellom dei to tennisspelarane var over på drygt halvannan time og enda 6-4, 7–6 (7–5) i favøren til nordmannen. Sigeren over den 124.-rangerte austerrikaren kom ikkje billig.

Gjennom store delar av kampen sleit Ruud med å utfordre Novak på serven til austerrikaren. Ruud hadde tre brotballar i sjette game, men måtte vente til tiande game før han endeleg klarte å bryte motstandaren. Dermed enda settet 6–4.

Novak, som blir trena av Wolfgang Thiem, faren til den austerrikske stjerna Dominic Thiem, var flink til å presse Ruud ved å slå ballar mot backhanden til nordmannen. Ruud ønskte derimot å bruke forehand og sprang mykje og opna ein del rom for Novak å spele på.

På eigen serve var Ruud derimot feilfri på den sveitsiske raudgrusen. Han slapp ikkje til ein einaste brotball, men trong tie-break for å vinne det andre settet. Der vann nordmannen 7–5.

Ruud (16.-plass på verdsrankinga) er 3.-seeda i turneringa i Gstaad og gjekk dermed rett til 2. runde. I kvartfinalen ventar vinnaren av oppgjeret mellom den 6.-seeda franskmannen Benoît Paire og Tallon Griekspoor frå Nederland.

Veteranen Paire er rangert som nummer 49 i verda, medan Griekspoor ligg på 105.-plassen på verdsrankinga.

(©NPK)