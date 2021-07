Ruud serva heim ny siger – klar for kvartfinale i Gstaad

sport

2.-rundekampen mellom dei to tennisspelarane var over på drygt halvannan time og enda 6-4, 7–6 (7–5) i favør til nordmannen. Sigeren over den 124.-rangerte austerrikaren kom ikkje billig.

Gjennom store delar av kampen sleit Ruud med å utfordre Novak på serven til austerrikaren. Ruud hadde tre brotballar i sjette game, men måtte vente til tiande game før han endeleg klarte å bryte motstandaren. Dermed enda settet 6–4.

Overfor NTB forklarer Ruud at høgda og forholda i Gstaad, som ligg litt over 1000 meter over havet i dei sveitsiske alpane, gjorde det ekstra vanskeleg å returnere servar.

– Det er andre forhold her i høgda, som gjer det lettare å serve, fordi ballen går litt raskare gjennom lufta og sprett høgare. Å returnere gode førsteservar er vanskeleg, seier 22-åringen.

Omstilling

Ruud hadde ein imponerande statistikk med treff på 92 prosent av førsteservane mot Novak, og han slapp ikkje til ein einaste brotball gjennom kampen.

– Eg er absolutt fornøgd med servestatistikken. Serven var det einaste å pirke på i Båstad, og i dag var det betre, seier Ruud.

Han tok søndag den tredje tittelen sin på ATP-touren då han vann grusturneringa i Sverige. Omstillinga til høgda i Sveits vart brå.

– Det er jo utfordrande fordi det er to ulike stader. Båstad ligg nærast ved stranda, medan dette er i alpane. Ballen flyg litt ekstra, og viss ein kjem litt bakpå og ikkje får den toppspinnen, så flyt ballen ut. Det er så klart litt frustrerande fordi ein ikkje er vand til det.

Serveduell

Novak, som blir trena av Wolfgang Thiem, faren til den austerrikske stjerna Dominic Thiem, var flink til å presse Ruud ved å slå ballar mot backhanden til nordmannen. Ruud ønskte derimot å bruke forehand og sprang mykje og opna ein del rom for Novak å spele på.

I eigne servegame var Ruud derimot feilfri på den sveitsiske raudgrusen. Men han trong tie-break for å vinne det andre settet. Der vann nordmannen 7–5.

– Han serva òg bra, og då sleit eg med å returnere, eg òg, seier Ruud.

Nordmannen (16.-plass på verdsrankinga) er 3.-seeda i turneringa i Gstaad og gjekk dermed rett til 2. runde. I kvartfinalen ventar vinnaren av oppgjeret mellom den 6.-seeda franskmannen Benoît Paire og Tallon Griekspoor frå Nederland.

Veteranen Paire er rangert som nummer 49 i verda, medan Griekspoor ligg på 105.-plassen på verdsrankinga.

