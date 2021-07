Warholms team på plass i Japan: – Det ser lovande ut

sport

Alnes trenar Amalie Iuel og superstjerna Karsten Warholm og teamet er på plass i Fukuoka vest i Japan, der mange av dei norske OL-utøvarane førebur og tilpassar seg den uvande tidssona.

Nettopp det at Japan ligg sju timar føre Noreg, er noko som må takast omsyn til dei første dagane.

– Hittil har vi klart oss med ikkje å sove på dagen, og det trur eg er ganske lurt. Vi har vore på trening og så gjeld det å halde dei andre i syne, slik at du ikkje legg deg ned. Då er det fort gjort å ta seg ein blund, seier Alnes.

Utøvarane har vore gjennom ei lang reise til OL-landet og ei rekkje virusrelaterte postar ved framkomst på flyplassen, men alt ser bra ut så langt.

– Det har gått fint. Vi er godt isolerte og har god mat, godt vêr og godt humør. Det ser lovande ut, seier Alnes og legg til:

– Vi har førebudd oss så godt som vi har kunna, og det har ikkje gått så kjempegale hittil i år. Så det er ikkje nokon grunn til å lage store problem av situasjonen vi står i, seier trenaren til mannen som nyleg sette verdsrekord på 400 meter hekk.

Unngått reiser

Karsten Warholm har omtrent ikkje konkurrert utanfor den europeiske tidssona tidlegare. Det gjer at OL i Tokyo blir noko nytt for han.

– Vi har prøvd å få han raskt inn i sona. Dette har ofte vorte framstilt som eit stort problem. Eg har tenkt at det er betre å gå for løysingar, og vi har prøvd å hjelpe kvarandre. Vi har vore mykje i ståande stilling. Det er når du legg deg at problema dukkar opp i fullt monn. Hittil har vi klart å ikkje sove om dagen, sa Alnes.

Han fortel at dei har brukt tid på trening. Dei har ikkje sleppt kvarandre ut av syne. Det har òg vorte tid på solsenga for å venne seg ekstra godt til varmen.

Ein liten glipp

Warholm sjølv seier at han har takla tidssoneutfordringa ganske bra utan for mange finurligheiter og spesialtiltak.

– Eg er ikkje veldig erfaren i dette, og eg merke at det er ein grunn til at eg har halde meg unna. Men det har gått rimeleg greitt. Vi landa i Tokyo om morgonen lokal tid, og grunnen til at vi er her på precamp er at vi skal komme oss kjapt inn i tidssona, sa Warholm.

Warholm seier at han har snakka med andre som har vore igjennom det.

– Vi er i ferd med å komme inn i det, og eg kjenner at det fungerer ganske bra for meg òg. Det er berre å halde seg vaken til ein skal leggje seg. Då går det heilt fint, sjølv om eg dubba litt av tysdag.

– Skuldig! lo Warholm.

Warholm spring første kvalifiseringsløp fredag 30. juli.

