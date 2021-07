Trur ikkje på OL-avlysing: – Då ror eg heim frå Japan

sport

Fleire av dei norske roarane møtte pressa onsdag, få dagar etter at dei kom på plass i OL-byen. I den enorme asfaltjungelen er det lite som tyder på at eit OL er på trappene med strenge restriksjonar for alle innbyggjarane. Heile arrangementet vil òg gå føre seg utan tilskodarar.

IOC-president Thomas Bach har òg uttalt seg om leikane, berre dagar før startskotet går. Både han og leiaren for organisasjonskomiteen, Toshiro Muto, har sagt at dei ikkje kan sjå bort frå ei avlysing.

Har ikkje tru på det

Roarane, som bur på eit hotell utanfor OL-landsbyen, er på heilt andre tankar få dagar før konkurransane startar enn å bry seg om det.

– Eg tenkjer svært lite på det. Det er eit solid smittevernregime her. At det er nokre smittetilfelle, det skjer, men vi skal ha søkjelys på vårt eige smittevernregime og oss sjølv. Resten får vi ikkje gjort noko med, seier gullhåpet i singlesculler Kjetil Borch til NTB.

– Ei avlysing har eg ikkje tru på. Japansk ære tillèt ikkje å avlyse eit OL no og sende 15.000 menneske heim i morgon. Då ror eg heim frå Japan, seier han lattermildt.

– Ei «Kjetil-utsegn»

OL-veteran Olaf Tufte deltek i leikane for sjuande gong. Han meiner utsegnene om ei eventuell avlysing må seiast.

– Det kan jo skje ekstreme ting. Vi får ikkje gjort ein drit med det. Det er så mange rykte og prating. Vi må konsentrere oss om det vi gjer.

Vidare trur han lite på lagkameraten sin Borch om det usannsynlege skulle skje, at 31-åringen frå Horten tek årene fatt heim frå Japan.

– Det er ei Kjetil-utsegn utan haldepunkt, for det kjem aldri til å skje. Sånn sett hadde det vore gøy om dei hadde avlyst, fleipar han.

(©NPK)