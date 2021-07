Tøff motstand ventar norske OL-gullhåp: Gir seg sjølv underdogs-stempel

sport

Sjølv om den norske superduoen vann to finalar mot qatarske Younousse/Tijan på tre verdstourturneringar i Mexico tidlegare i år, trur dei at det ventar tøff konkurranse i Tokyo.

– Dei har verkeleg vakna i år og vorte ein av gullkandidatane dei òg, seier Christian Sørum til NTB.

Den qatarske duoen består av Cherif Younousse (26) og Ahmed Tijan (26). Younousse er opphavleg frå Senegal, medan Tijan kjem frå Gambia. Dei to vann den siste av dei tre verdstourturneringane i Mexico, men den spelte ikkje dei norske verdseinarane.

– Dei har spelt sjukt bra i det siste. Dei kom til tre finalar og vann éin. Vi var heilt ferdige etter to, medan dei spelte tre på rad, seier Sørum.

Om favorittstempelet

Den norske duoen har vore verdseinarar i rundt tre år til inngangen mot OL, men dei vil ikkje setje for stort press på seg sjølv.

– Vi ser ikkje på oss sjølv som favorittar fordi vi er heilt nye i dette, seier Mol om OL-deltakinga.

OL i Tokyo er den første olympiske deltakinga til duoen, anna enn i prøve-OL i 2019 som oppkøyring til det som skulle vere OL i 2020, men som, som kjent, vart flytta til 2021.

– Eg skjønar at folk ser på oss som favorittar, sidan vi har gjort det så bra i det siste. Vi har ikkje tapt mange kampar det siste året, held høgreiste Mol fram.

Alt å vinne

Vidare seier dei at dei synest sjølv at dei har takla å ha favorittstempelet bra, og at dei er nøgde med måten dei har handtert det på.

– Vi har takla det bra. Kvar gong vi går på banen så må vi levere. Førre kamp eller førre turnering gjeld ikkje. Det er ny kamp, då må ein nullstille for å gjere sitt beste, seier Sørum.

Dei nemner vidare at dei trass alt enno er unge i gamet.

– Ein må ikkje gløyme at vi er 23 og 25 år gamle og kanskje eitt av dei yngste laga i OL, legg Mol til.

– Vi kjem ned dit med favorittstempelet, men vi kjenner oss som underdogs fordi det er vårt første OL. Vi har alt å vinne, konkluderer duoen.

Duoen spelar den første kampen sin 24. juli. Der møter dei den australske duoen McHugh/Schumann.

