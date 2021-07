Storbritannia og Chile knelte før første OL-kamp

sport

Det har lenge vore forbode med markeringar under olympiske leikar, men før OL i Tokyo i år letta Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) på reglane.

Alle 22 spelarane gjekk ned på kne før avspark i opningskampen til Hege Riise og Storbritannia mot Chile.

Det er venta at New Zealand gjer det same i opningskampen sin mot Australia seinare onsdag.

– Vi er glade for at IOC har letta på reglane slik at utøvarane kan bruke stemma si for ei god sak under OL. Vi er stolte av utøvarane våre for at dei tek stilling for meir rettferd, seier sportssjefen til New Zealand, Rob Waddell.

(©NPK)