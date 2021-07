Slik blir dei norske OL-sendingane: – Trippar rundt og klarer ikkje å vente

sport

– Eg har gledd meg så lenge no. Eg trippar rundt og klarer ikkje vente til det byrjar. Kollegaene mine seier eg lir av overtenning, seier Wergeland til NTB og ler.

Ho skal saman med tidlegare verdsmeister i alpint og 71 grader nord-programleiar Tom Stiansen leie Discovery-programmet «OL i dag» frå klokka 16 til 19 kvar dag medan leikane i Tokyo går føre seg.

– Eg hadde det same under OL i Pyeongchang, så eg veit litt kva det går i. Eg er veldig spent på å jobbe med Tom, eg håpar vi har god kjemi. Han har jo leidd 71 grader nord i 20 år og har mykje meir TV-erfaring enn meg, men han er heilt ny i dette formatet. Det blir veldig spennande.

Tokyo ligg sju timar føre Noreg. Dermed er det ingen idrettar Wergeland og Stiansen skal stelle seg til live. Dei skal i staden samanfatte det som har skjedd, ha gjester på besøk og snakke om det som skal skje neste dag.

Effektar i studio

Sportsredaktøren i Discovery, Morten Johannessen, fortel at studioet som kanalen skal bruke til OL-sendingane, er det same som blir brukt for programmet Fotball Direkte, som går undervegs i sendingane frå Eliteserien.

– Vi har mange kule effektar i studio. Når det er natt i Tokyo, blir det natt på skjermane bak programleiarane. Og vice versa – om det reknar i Tokyo, blir det vist på skjermane bak. Det er eit virtuelt bilete av skyline i Tokyo gjennom heile sendinga, seier Johannessen.

– Vi vil skape eit inntrykk av at studioet er i Tokyo, sjølv om alt går føre seg i Oslo. Vi har tekniske verkemiddel til å få studioet til å sjå ut som om vi kunne vore kvar som helst i verda. Og om vi har ein utøvar i eit grønt rom i Tokyo, kan vi «teleportere» vedkommande inn i studio og snakke med programleiaren, seier sportsdirektøren.

Teleporteringa vil truleg ikkje skje i starten av leikane. Akkurat no set japanske koronatiltak ein stoppar for det digitale grepet. Smittevernomsyn gjer det umogleg å intervjue utøvarar i lokala til Discovery i Tokyo.

Får med seg alt

Absolutt alt av alle greiner kan sjåast på Discovery, både live og i opptak. Av dei totalt 333 ulike øvingane kjem 60–70 prosent til å bli kommenterte på norsk.

– Alt av norske utøvarar og som er av norsk interesse, vil kommenterast på norsk. Og så prøver vi å ha alle finalar med norske kommentatorar. I tillegg har vi sjølvsagt studio og oppkøyring til alt som er viktig for Noreg, som friidrett, handball og roing, med andre ting, seier Johannessen.

Han fortel vidare at det ikkje er tilfeldig at brorparten av handballkampane går i «gode» sendetider, som vil seie på morgonen eller formiddagen i Noreg.

– Handball er klassisk europeisk, og Discovery har kjøpt rettane for heile Europa. Derfor har vi ei ganske mektig stemme. Vi pusha dette mot IOC, for dei vil at flest mogleg ser dette på TV. Men friidrett, der er vi ganske sjanselause. Der er det dei amerikanske kringkastarane som har mest å seie.

Krevjande publikum?

Wergeland har over ein lengre periode jobba med Eliteserien for Discovery, og ho er vand til eit krevjande publikum. Under OL trur ho på eit meir takksamt publikum.

– Det er eit breitt lag av folket som ser OL, så eg trur publikum vil stelle seg litt annleis til OL kontra ein eliteserierunde, der ein får høyre det om ein seier ein liten ting feil.

Ho byrja OL-førebuingane i januar 2020, og gjorde «alt ho kunne» av førebuingar før ho fekk barn i mars same år. Deretter gjekk ho ut i fødselspermisjon, og var tilbake i august. Wergeland er glad for at ho kan jobbe med OL frå Oslo.

– Eg bur like ved lokala våre, så ein vanleg dag under OL blir å ete frukost med familien, før eg er på jobb i 11-12-tida. Då har vi eit møte ein må vere førebudd til, og vite kva som har skjedd den natta og morgonen. Deretter er det sminke, lunsj, litt testing i studio og til slutt sending, seier ho.

Fire favorittar

På spørsmål om kva ho spesielt gler seg til å sjå og følgje med på, svarer ho triatlon, handball- og sandvolleyball og dessutan Karsten Warholm:

– Vi har tre så gode på herresida i triatlon, der alle kan ta gull. Det dei driv med er heilt ekstremt. Med handball og sandvolleyball er det kult at det er ei turnering, at dei held på gjennom heile OL og at ein får følgt dei over ein lengre periode.

– Også Warholm då. Sjølv om han spring finale 05.20, så skal eg sjølvsagt stå opp for å sjå. Han er jo heilt rå, avsluttar OL-programleiaren.

