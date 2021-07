Milwaukee Bucks tok NBA-tittelen

sport

Bucks leidde 3–2 samanlagt etter fem kampar mot Phoenix Suns før møtet i Milwaukee natt til onsdag norsk tid. Dermed vart den sjuande finalekampen overflødig.

Den einaste NBA-tittelen til Milwaukee Bucks før dette kom i 1971. Fnalen i år var den første for klubben sidan 1974.

Khris Middleton og Bobby Portis kunne notere seg høvesvis 17 og 16 poeng i kampen på tysdag for Bucks. Chris Paul vart toppskårar for Suns med 26 poeng.

– Ei flott gruppe med gutar, men denne kjem til å svi ei stund, sa NBA-veteran Paul etter tapet.

Suns marsjerte gjennom NBA-sluttspelet i år. Dei gav seg ikkje før det stod 2–0 i kampar i finalen mot Bucks, men der vart det likevel stopp. Med Giannis Antetokounmpo i spissen vende Bucks finaleserien og vann til slutt 4–2.

Tangerte rekord

Gresk-nigerianske Antetokounmpo stod med 50 poeng for nesten halvparten av totalen til laget. Med det tangerte spelaren som går under namnet «Greek Freak» poengrekorden i ein avgjerande NBA-finale, ifølgje ESPN. Rekorden vart sett av Bob Pettit for St. Louis Hawks i ein siger over Boston Celtics i 1958.

Elgin Baylor har framleis rekorden for flest poeng i ein finalekamp med dei 61 poenga sine i 5. kamp i finaleserien i 1962 for Los Angeles Lakers mot nemnde Celtics.

– Eg vil takke Milwaukee som har trua på meg, og eg vil takke lagkameratane mine for å spele med meg. Eg er takksam for at eg fekk gjort det, sa Antetokounmpo etter siger og rekordtangering.

Antetokounmpo har vorte kåra til årets spelar to gonger i NBA. Etter sigeren i natt er han den einaste, saman med legendene Michael Jordan og Hakeem Olajuwon, som blir den beste spelaren i finalen, og den beste defensive spelaren gjennom grunnserien i same sesong.

(©NPK)