Mange vil betale trusebota til Håndballforbundet

Det stadfestar handballpresident Kåre Geir Lio overfor NRK.

– Vi har fått veldig mange førespurnader. Veldig hyggjelege førespurnader, seier han til kanalen.

Britiske Ivor Hewitt er blant dei som ønskjer å bidra økonomisk.

– Det finst nok tusenvis av menneske som med glede vil gjere det, meg sjølv inkludert, seier han.

Det norske kvinnelandslaget i beachhandball vart bøtelagt for å ha brote reglane om kledning under EM nyleg. I regelverket til (IHF) står det at uniforma til kvinnene er truser og bikinioverdel.

Landslaga for menn kan spele i singlet og shorts.

Det norske laget protesterte mot dei oppfattar som ein urimeleg regel ved å spele EM-bronsefinalen i tights. Det enda altså med bot.

Håndballforbundet har takka nei til økonomisk hjelp for å få betalt han.

