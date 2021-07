Handballjentene aksepterer favorittstempel framfor OL: – Står godt i det

sport

Oftedal er revansjesugen etter at det enda med bronse i OL i Rio 2016. Då vart det eit tungt tap i semifinalen mot Russland.

– Tårevått er ein god måte å beskrive det på. Den semifinalen var ein veldig tøff dag for oss, sa Oftedal på eit digitalt mediemøte nyleg.

Med EM-gull i desember seglar Noreg opp som kanskje den største favoritten i OL. Det favorittstempelet er ikkje Oftedal overraska over.

– Det er vanskeleg å ikkje godta det, sidan vi vann den siste meisterskapen i desember. Vi er ein av tre nasjonar til som har det stempelet, så vi står godt i det, sjølv om det kan skape noko ekstra press, seier playmakeren.

På spørsmål om kva andre nasjonar som er dei største utfordrarane for Noreg, svarer Oftedal:

– Frankrike kjem opp som ein stor rival for vår del. Russland vann førre OL og kjem hit med nok eit storlag. Så er det spennande å sjå på lag som Sør-Korea og Brasil som vi ikkje møter så ofte, og sjå kva dei stiller opp med no.

– Fartskapasitet og trykk

Oftedal peikar på eit par faktorar som kan bidra til eit etterlengta OL-gull for hennar del.

– Vi har ei god blanding av rutinerte spelarar og spelarar som er veldig svoltne. Vi har ein fartskapasitet og eit trykk som eg håpar vil utgjere ein forskjell. Vi har òg eit keeperpar som på papiret er to av dei beste målvaktene i meisterskapen, seier Oftedal.

Trenar Tonje Larsen peikar på samarbeidet og samhaldet i det norske landslaget, som har vore så suksessfullt over mange år.

– Vi er eit godt spelande lag. No seinast i EM viste vi at vi kan gå til topps, seier Larsen og peikar på fleire faktorar som skal til for å oppnå suksess:

– Samarbeid. At vi stoler på kvarandre og viser tillit. At vi alltid heiar på kvarandre og støttar kvarandre.

– Byrjar å krible

Larsen veit godt kva ho snakkar om. Som spelar var ho med på det aller meste for Noreg, inkludert OL-gull i Beijing i 2008.

13 år seinare er ho tilbake i Asia i jakta på eit nytt OL-gull, denne gongen som ein del av Thorir Hergeirssons trenarteam. Det er sjølvsagt litt annleis enn å vere spelar.

– Litt annleis er det, men mykje er òg veldig likt. No er det mange spelarar å ta omsyn til og alle førebur seg ulikt. Ein må vere mykje tilgjengeleg, seier Larsen til NTB.

Ein av spelarane Larsen må ta omsyn til, er Kari Brattset Dale. 30-åringen er med i OL for første gong, og det betyr noko ekstra. Sjølv om ho var med på å vinne EM i desember, er Dale spent.

– Det byrjar å krible litt. Det er ein del ting som mange av oss ikkje har vore med på. Det kjem nok til å komme berre meir og meir, seier Dale.

