Endeleg får Molde spele europacupkamp med heimefans i ryggen: – Vi skal vere tøffe i trynet

Sist sesong hadde Moe og elevane hans ei imponerande reise i Uefa-Europaligaen. Den stoppa til slutt med 2-3-tap samanlagt mot spanske Granada i åttedelsfinalen.

I oppgjera i cupspelet måtte Molde spele heimekampane sine utan publikum på spansk jord. Moe gler seg over at duellen på torsdag heime mot det sveitsiske topplaget Servette går føre 2000 tilskodarar.

– Det er ein av tinga vi har prata om, at vi har gledd oss skikkeleg til dette. Det å få komme tilbake hit, til fortet vårt, ser vi fram til. Og at vi har fått tilskodarar igjen, er med på å hjelpe oss, sa Moe til NTB på pressekonferansen på onsdag før kampen.

Sjølvtillit

Molde har vist solid form på heimebane denne sesongen og møter eit lag som er utanfor sesong. Også det kan det vere mogleg å dra nytte av, håpar trenaren.

– Før vi startar vil eg seie at det er femti-femti. Servette ser ganske bra ut, så over to kampar er det ganske ope. Men det er så klart ein fordel å vere i sesong, og forhåpentleg kan vi bruke det til vår fordel. Men vi må òg gjere oss fortente til det, seier Moe.

– Kva blir nøkkelen til å vinne?

– Her heime er vi fulle av sjølvtillit. Vi ønskjer å vere oss sjølv, vere tøffe i trynet og gjere det vi er best til. Vi vil ha ballen, vere hurtige med ballen og angripe rom dei gir frå seg, seier han.

Høgt press

Moe har studert Servette i treningskampar og sett på korleis laget spelte sist sesong. Han såg eit lag som pressar høgt i banen, er tru mot spelemåten sin og har fleire gode spelarar.

– Eg synest heilt ærleg at dei er betre med ball enn utan, som kanskje er ganske likt oss. Eg trur det blir ganske underhaldande å sjå på. Dei liker å stå høgare i banen enn det mange norske lag gjer mot oss, og eg trur det vil passe oss rimeleg bra.

– Samtidig blir det tøft. Vi må gjere oss fortent til dei romma vi ønskjer, og vi må vere den beste utgåva av oss sjølv. Det handlar om å ha dagen, særleg mot lag vi ikkje har møtt før.

Norsk kvartett

Molde er eitt av fire norske laga som torsdag spelar i 2. kvalifiseringsrunde til conferenceligaen. Dei andre tre laga opnar med bortekamp i dobbeltmøta som blir avslutta neste torsdag.

Både Rosenborg og Bodø/Glimt reiser til Island for å møte høvesvis Hafnarfjörður og Valur, medan Vålerenga spelar mot tøffe Gent frå Belgia.

Mellom kampane i den kommande runden blir 1. runde i NM spelt. Det kan gi behov for rotasjon i laget og moglegheiter for «nye» spelarar i aksjon i cupkampane.

– Eg kan vere ærleg å seie at Europa er viktigare for oss enn cupen. Så om eg må gjere prioriteringar, heller det nok mot at vi gjer dei i cupkampen. Men i utgangspunktet er det ingen grunn til at vi ikkje skal klare begge delar, seier Moe til NTB.

