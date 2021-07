Volleyballforbundet støttar truseprotesten til handballen – opplever heller ikkje full valfridom

sport

Måndag vart Norges Håndballforbund bøtelagt for at kvinnelandslaget i beachhandball nytta tights, og ikkje bikinitruser, under bronsefinalen i EM nyleg. Kledningen var eit brot på gjeldande reglar.

I regelverket til (IHF) står det at uniforma til kvinnene er truser og bikinioverdel. Landslaga for menn kan derimot spele i singlet og shorts.

Også i sandvolleyball har antrekket til kvinnene vore eit tilbakevendande stridstema sidan idretten vart olympisk grein i 1996. Noregs Volleyballforbund forstår kampen handballen no tek.

«Vi anser det som en selvfølge at utøverne står fritt til å velge antrekk både i nasjonale og internasjonale turneringer», skriv forbundet.

For sandvolleyballspelarane vart «bikinipåbodet» oppheva av Det internasjonale volleyforbundet (FIVB) allereie i 2012. Kvinnelege utøvarar har sidan den gong kunna velje om dei vil spele i bikinitruse, tights eller shorts.

Likevel hevdar forbundsleiinga i Noreg at endringa ikkje har gjort at utøvarane har «opplevd full valfridom». Det heng saman med at valfridommen er kopla til formuleringa «kulturelle eller religiøse årsaker».

Volleyballforbundet er tydeleg på at landslagsutøvarane ønskjer ein valfridom som ikkje har noka kopling til årsak.

