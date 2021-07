Skarpnord trekkjer seg frå OL – prioriterer europatouren

sport

Det opplyser Norges Golfforbund i ei pressemelding.

– OL har alltid vore eit mål for meg. Eg var så privilegert å få representert Noreg under OL i Rio i 2016, så det er etter grundige ettertanke og med tungt hjarte eg har kunngjort golfforbundet og Olympiatoppen at eg trekkjer meg frå leikane i Tokyo, seier Skarpnord.

Sarpsborg-jenta vil no prioritere spel på europatouren. Etter fleire veker med godt spel, med mellom anna ein siger og ein fjerdeplass, ligg ho på fjerdeplass samanlagt.

Skarpnord har sjansen til å vinne samanlagt, men fleire av turneringane på europatouren kolliderer med OL i Tokyo. Der skal kvinnene i aksjon 4. til 7. august.

Arbeidsplassen

– Det er Ladies European Tour som er arbeidsplassen min. Slik programmet er lagt opp og sesongen har vore så langt, er situasjonen at eg må velje mellom OL-deltaking og moglegheita til å vinne LET. Det handlar om økonomi til å halde fram med satsinga etter ein tung koronaperiode utan turneringar, moglegheiter for å kunne spele Solheim Cup, og dessutan tilgang til LPGA i 2022, seier Skarpnord.

Norges Golfforbund (NGF) skulle veldig gjerne sett Skarpnord i Tokyo.

– Vi beklagar avgjerda og skulle helst sett at Marianne representerte Noreg i Tokyo. Når det er sagt, er det viktig òg å ha forståing for den spesielle situasjonen profesjonelle golfarar står i. Dei er sjølv ansvarslege for å finansiere si eiga satsing, hovudsakleg gjennom innspelte pengepremiar på dei internasjonale tourane. I motsetning til herrane, er det langt frå så økonomisk gunstig å vere kvinneleg golfar på europeisk toppnivå, seier president i NGF, Egil Hatling.

Hatling etterlyser betre tilrettelegging frå dei internasjonale tourane.

Vil ta opp situasjonen

– Når golf er på OL-programmet, er det viktig at dei store tourane som PGA, LPGA, European Tour og LET i så stor grad som mogleg fredar OL-perioden slik at dei beste utøvarane kan stille utan å risikere å gå glipp av samanlagtsigrar. Når LET legg store turneringar samtidig som OL, set dei utøvarar i ein veldig vanskeleg situasjon. Det blir litt som om det skulle arrangerast verdscup i langrenn med doble poeng samtidig som OL, seier Hatling.

Golfforbundet vil ta opp situasjonen med både Det internasjonale golfforbundet og LET i tida som kjem.

Noreg deltek i OL med Viktor Hovland og Kristian Krogh Johannessen i herreklassen, medan Tonje Daffinrud deltek i turneringa til kvinnene.

