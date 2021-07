Oliver Solberg klar med ny bil i Belgia

sport

Den nye bilen skal køyrast i konkurranse for første gong i Renties Ypres Rally på belgisk asfalt 13. til 15. august.

Svensk-norske Solberg har teke del i utviklinga av bilen til den koreanske bilfabrikken etter at han slutta seg til Hyundai ved årsskiftet.

– Det er ei ære å få bidra til utviklinga av Hyundai i20 N Rally2 og no køyre han i konkurranse for første gong. Eg er veldig takksam for denne moglegheita, seier 19-åringen i ei fråsegn.

Rallytalentet har delteke på ei rekkje testar i utviklinga, og han har køyrt bilen på så vel snø som grus – men ikkje på asfalt som i det belgiske løpet. Den delen av testinga er det stallkamerat Jari Huttunen som har vore mest delaktig i.

Oliver Solberg har heller aldri køyrt løp i Belgia tidlegare. Han har berre køyrt åtte av dei 46 løpa sine hittil i karrieren på asfalt.

(©NPK)