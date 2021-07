OL-mottoet fekk korona-oppdatering

sport

Det nye mottoet skal reflektere global solidaritet under koronapandemien, opplyser Den internasjonale olympiske komiteen (IOC).

Endringa vart godkjend berre dagar før opningsseremonien i Tokyo-OL går av stabelen 23. juli.

«Overalt ser vi at kollektivt samarbeid gir raskare og betre løysingar enn å jobbe isolert», uttaler IOC president Thomas Bach.

«Raskare, høgare og sterkare» har vore mottoet til Dei olympiske leikar sidan 1894. Mottoet var eit forslag frå IOC-grunnleggjar Pierre de Coubertin og vart teken i bruk same år.

Under høyringa vart òg randonee godkjend som offisiell OL-grein til vinterleikane i italienske Milano og Cortina i 2026.

Randonee inneber å forsere opp eit fjell anten med ski på beina eller ved å bere skia, for så å køyre ned den same fjellsida. Sporten er spesielt populær i Italia, men har òg hausta mykje popularitet i Noreg dei siste åra.

Totalt vil det bli fem medaljeøvingar for randonee i 2026: To renn for både herrar og kvinner (sprint/individuell), og ein miksstafett.

